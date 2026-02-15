"У нас был план": для участников "Снежного снайпера" состязания - ценный опыт для будущих побед

Настоящий праздник биатлона для подрастающего поколения в эти дни принимали наши Раубичи. Ярко и в острой борьбе завершился сегодня очередной турнир на призы Президентского спортивного клуба - "Снежный снайпер".



9 гонок, 9 финалов и 27 комплектов наград было разыграно в заключительный день старта. Для каждого участника это ценный опыт для будущих побед, а награждали лучших, в том числе и такие легенды белорусского биатлона, как Дарья Домрачева.

Никита Симцов, победитель смешанной эстафеты в младшей группе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8125c9a-5528-46e5-b70c-2a40baccb9f3/conversions/687dd5f5-7606-4e84-9c61-864a9bb72c1c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8125c9a-5528-46e5-b70c-2a40baccb9f3/conversions/687dd5f5-7606-4e84-9c61-864a9bb72c1c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8125c9a-5528-46e5-b70c-2a40baccb9f3/conversions/687dd5f5-7606-4e84-9c61-864a9bb72c1c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8125c9a-5528-46e5-b70c-2a40baccb9f3/conversions/687dd5f5-7606-4e84-9c61-864a9bb72c1c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Никита Симцов, победитель смешанной эстафеты в младшей группе: "У нас был план. Яна выигрывает, сразу же большой отрыв делает, потом София его проигрывает чуть-чуть, пару секунд, потом я чуть-чуть делаю небольшой отрыв, и Тима его либо сохраняет, либо увеличивает. Вот у нас такой был план. И он, естественно, сбылся".