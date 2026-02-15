3.72 BYN
"У нас был план": для участников "Снежного снайпера" состязания - ценный опыт для будущих побед
Настоящий праздник биатлона для подрастающего поколения в эти дни принимали наши Раубичи. Ярко и в острой борьбе завершился сегодня очередной турнир на призы Президентского спортивного клуба - "Снежный снайпер".
9 гонок, 9 финалов и 27 комплектов наград было разыграно в заключительный день старта. Для каждого участника это ценный опыт для будущих побед, а награждали лучших, в том числе и такие легенды белорусского биатлона, как Дарья Домрачева.
Никита Симцов, победитель смешанной эстафеты в младшей группе: "У нас был план. Яна выигрывает, сразу же большой отрыв делает, потом София его проигрывает чуть-чуть, пару секунд, потом я чуть-чуть делаю небольшой отрыв, и Тима его либо сохраняет, либо увеличивает. Вот у нас такой был план. И он, естественно, сбылся".
Отметим, что на финальном этапе выступили представители всех областей Беларуси и города Минска. В состав каждой из семи команд вошли по 24 юных спортсмена, показавших лучшие результаты на региональных отборочных этапах.