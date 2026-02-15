Урок от чемпиона: почему даже великим спортсменам нужно думать о жизни после завершения карьеры

Фото: pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b04e870-e06e-44a0-816c-6e6759f2e57f/conversions/3989565b-a716-44af-8986-d2b8b505593a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b04e870-e06e-44a0-816c-6e6759f2e57f/conversions/3989565b-a716-44af-8986-d2b8b505593a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b04e870-e06e-44a0-816c-6e6759f2e57f/conversions/3989565b-a716-44af-8986-d2b8b505593a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b04e870-e06e-44a0-816c-6e6759f2e57f/conversions/3989565b-a716-44af-8986-d2b8b505593a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: pexels.com

Призер Олимпийских игр 2010 года и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин в "Актуальном интервью" призвал действующих спортсменов серьезно задуматься о жизни после завершения карьеры и заранее готовить "фундамент" для будущего. По его словам, судьба каждого атлета после большого спорта зависит исключительно от того, насколько продуманно он подошел к этому вопросу.

"Самое главное, спортсмен должен понимать, что спорт рано или поздно заканчивается. Нужно готовиться к тому, что через 5-10 лет, а может быть через год, карьера может закончиться. И нужно готовить фундамент: учеба, институт, выбирать правильные цели, деньги зря не тратить направо-налево, а куда-то уже, может быть, вкладывать", - отметил Антон Шипулин.