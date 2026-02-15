3.72 BYN
Урок от чемпиона: почему даже великим спортсменам нужно думать о жизни после завершения карьеры
Призер Олимпийских игр 2010 года и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин в "Актуальном интервью" призвал действующих спортсменов серьезно задуматься о жизни после завершения карьеры и заранее готовить "фундамент" для будущего. По его словам, судьба каждого атлета после большого спорта зависит исключительно от того, насколько продуманно он подошел к этому вопросу.
"Самое главное, спортсмен должен понимать, что спорт рано или поздно заканчивается. Нужно готовиться к тому, что через 5-10 лет, а может быть через год, карьера может закончиться. И нужно готовить фундамент: учеба, институт, выбирать правильные цели, деньги зря не тратить направо-налево, а куда-то уже, может быть, вкладывать", - отметил Антон Шипулин.
Он подчеркнул, что пути бывших спортсменов после завершения профессиональной карьеры очень разные и зависят только от личной предусмотрительности. "Очень много у нас историй, к сожалению, когда спортсмен заканчивает свою спортивную карьеру или обрывает. Он стоит у разбитого корыта и не знает, что делать. Я бы попросил всех спортсменов, чтобы думали о том, чем будут заниматься дальше", - призвал легендарный биатлонист.