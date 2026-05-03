В финале Кубка Беларуси по гандболу СКА-Минск обыграл "Мешков Брест"

Самые важные гандбольные новости 3 мая приходят из Могилева, где завершился финал Кубка Беларуси среди мужских команд. В титульном поединке встречались "Мешков Брест" и минский СКА.

Команды сражались за каждый мяч, за каждое очко, за каждый подбор. Матч оправдал ожидания экспертов и болельщиков. Первый тайм остался за столичными "армейцами", 16:15. Второй тайм получился еще больше боевым - много спорных моментов, много нарушений и промахов.