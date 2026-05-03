В финале Кубка Беларуси по гандболу СКА-Минск обыграл "Мешков Брест"
Автор:Максим Кембель
Самые важные гандбольные новости 3 мая приходят из Могилева, где завершился финал Кубка Беларуси среди мужских команд. В титульном поединке встречались "Мешков Брест" и минский СКА.
Команды сражались за каждый мяч, за каждое очко, за каждый подбор. Матч оправдал ожидания экспертов и болельщиков. Первый тайм остался за столичными "армейцами", 16:15. Второй тайм получился еще больше боевым - много спорных моментов, много нарушений и промахов.
За полторы минуты до конца игры при счете 31:31 "армейцы" реализовали 7-метровый и вышли вперед. Затем "Мешков" тоже получил возможность забить. Но Ярош не переиграл своего визави. Минский СКА стал обладателем Кубка Беларуси впервые с 2023 года и 10-й раз в истории клуба.