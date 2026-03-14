3.72 BYN
2.93 BYN
3.38 BYN
В Городке завершился 9-й сезон международных соревнований по биатлону среди юношей и девушек
Свои спортивные возможности 14 марта демонстрировали восходящие звезды белорусского биатлона. В Городке Витебской области завершился 9-й сезон международных соревнований "Кубок Белорусской федерации биатлона".
Желание победить здесь ничуть не меньше, чем на Кубке Содружества, где в эти дни за медали борются наши звезды. В Городке азарт такого же уровня, но еще большая искренность в желании стать большим спортсменом.
К 9-му сезону Кубок Белорусской федерации биатлона бережно сохраняет и чтит многие традиции. А дети ценят возможность соревноваться, как взрослые. Тут все на уровне Кубка мира: болельщики, награждение, флеш-интервью, ажиотаж в СМИ и телевизионная трансляция.
В заключительный день разрешилась главная интрига - кто же возьмет победу в общем зачете. Борьба шла до последней гонки, и все-таки лучшей вновь стала команда Витебской области.
Кубок Белорусской федерации биатлона - это семья. Для кого-то эти соревнования стали последними в карьере, но точно об этих стартах ребята будут помнить всю жизнь.