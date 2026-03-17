В Национальном аэропорту Минск встречают белорусских паралимпийцев

В лучших белорусских традициях встречи больших чемпионов. В эти минуты Национальный аэропорт Минск наполнен самыми преданными болельщиками, которые встречают белорусскую команду с Паралимпийских игр.

Благодаря характеру и стремлению к победе Романа Свириденко весь мир услышал гимн Беларуси после его триумфа.

"Мы дома смотрели две гонки подряд. Это было нервно, потому что спринт сложный, скоротечный. Побеждать и выигрывать у них стоит на первом месте. Я бы заразилась его примером, если бы я была ребенком", - поделилась мама чемпиона Паралимпиады Романа Свидиренко Ирина.