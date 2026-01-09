Настоящей зимой в Раубичах завершился чемпионат Беларуси по лыжным гонкам. Сильнейших определяли на протяжении четырех дней и в нескольких видах программы. Внутренний турнир пропускали лидеры женской команды - Анна Мачехина и Анна Королева. Поэтому на авансцену вышла молодежь.

Заключительный день в программе чемпионата Беларуси по лыжным гонкам, на очереди самый смотрибельный и непредсказуемый вид - спринтерские гонки.

Дистанция протяженностью 1200 м, только 4 спортсмена в финале, победа в котором - это совокупность многих элементов: стратегия, скорость, терпение. А самый яркий момент - финиш.

Михаил Морозов - победитель мужского спринта. Его время - 2 минуты 30,21 с. У женщин борьба также шла до последних метров дистанции. Первой финишную черту пересекла Екатерина Синицына. Дистанцию она преодолела за 2 минуты 55, 21 с.

Екатерина Синицина, чемпионка Беларуси по лыжным гонкам:

"Конкуренция была очень высокая. До последнего думала, что не попаду в финал. Стадион идет у меня очень хорошо, там получилось во всех забегах выкатить. Грубо говоря, почти на прямой все решалось".

Церемония награждения - красивое завершение турнира.

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"Это, наверное, первый чемпионат, где у нас отсутствует лидер сборной. По объективным причинам они находились в Европе на этапах Кубка мира. Очень было приятно видеть мне как руководителю, что молодежь во многом показывает более быстрые секунды, нежели члены национальной команды. Это приятно, потому что это говорит о том, что работа с молодежкой строится в правильном направлении. И сегодня ребята уже плотненько подходят к лидерам".