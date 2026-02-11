В Сочи спринтерскими гонками стартовал 5-й этап Кубка Содружества по биатлону

Белорусские любители биатлона скучали по гонкам чуть больше недели, и вот, наконец, дождались старта 5-го этапа Кубка Содружества, который принимает стадион зимней Олимпиады-2014 - знаменитая "Лаура" в горах Сочи.

Яркий стартовый день вместил в себя массу эмоций спортивной борьбы. Белорусы не остались без участия в цветочной церемонии. Но всех продолжает восхищать местный антураж. Самые яркие кадры смотрите в видео.