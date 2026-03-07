В Вероне прошла торжественная церемония открытия Паралимпийских игр

Лицензии на Паралимпийские игры получили 4 белорусских спортсмена, все они представляют лыжные гонки. Это титулованные Лидия Лобан и Валентина Бирило (в девичестве Шиц), Дарья Федькович, а также победитель и призер недавнего Кубка мира Роман Свириденко. Наша команда еще 1 марта заселилась в деревню спортсменов и провела первые тренировки.