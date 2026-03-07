Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Вероне прошла торжественная церемония открытия Паралимпийских игр

В итальянской Вероне накануне поздно вечером прошла торжественная церемония открытия Паралимпийских игр. Знаменосцем нашей сборной стала двукратный призер Паралимпиады в лыжных гонках Лидия Лобан. Компанию девушке составила коллега по сборной Валентина Бирило и тренерский персонал.

Паралимпиада объединила более 600 спортсменов из 55 стран, которые разыграют 79 комплектов наград в шести видах спорта.

Лицензии на Паралимпийские игры получили 4 белорусских спортсмена, все они представляют лыжные гонки. Это титулованные Лидия Лобан и Валентина Бирило (в девичестве Шиц), Дарья Федькович, а также победитель и призер недавнего Кубка мира Роман Свириденко. Наша команда еще 1 марта заселилась в деревню спортсменов и провела первые тренировки.

Первые старты с участием белорусов пройдут 10 марта. Отметим, на Играх наши спортсмены выступают со всей госсимволикой.

