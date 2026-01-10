Верим в победу: Арина Соболенко в финале турнира по теннису в Брисбене

На теннисных кортах австралийского Брисбена начинается главный матч турнира серии WTA-500. Арина Соболенко начинает защиту титула, а в соперницах у первой ракетки мира 26-й номер рейтинга Марта Костюк.



Для белоруски, к слову, это третий финал в Брисбене подряд. История очного теннисного противостояния этих двух теннисисток насчитывает 4 встречи, и во всех победу неизменно одерживала Соболенко. Чем же завершится эта битва, можно узнать из прямой трансляции на "Беларусь 5".