3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
"Я буду поддерживать всех" - комментировать биатлонные гонки в Раубичах будет Александр Кузьмин
Изюминка любых соревнований, которые проводит Беларусь, - атмосфера на трибунах. Белорусы всегда искренне переживают за своих спортсменов.
В 2026 году ведущим в Раубичах будет популярный комментатор из России Александр Кузьмин. Он уверен, что в спортивном комплексе "Раубичи" есть что-то особенное.
Александр Кузьмин, комментатор биатлонных гонок на стадионах (Россия):
"Три дня назад в социальных сетях незнакомая девушка написала мне, что хотела бы сделать подарок своей лучшей подруге, которая обожает биатлон, и спросила, что можно подарить. Я ответил: билеты на биатлонные гонки в Раубичах. Она задала вопрос, почему в Раубичах? А я говорю: не хочу ни в коем случае обижать другие стадионы в России, но в Раубичах особенная атмосфера международного старта. Там ты чувствуешь ощущение именно Кубка мира. В Беларуси ты ощущаешь гостеприимство, особую горячую атмосферу и самое главное - отзывчивых болельщиков".
Спортивный ведущий признался, что будет держать верный баланс между россиянами и белорусами: "Я хочу поддерживать абсолютно всех без исключения. И важно добавить, что за этот сезон я очень хорошо сдружился с вашими ребятами. Лазовский, Смольский - просто невероятные, шикарные спортсмены. Я с удовольствием с ними общаюсь. Они подходят, здороваются, общаются со мной. У меня нет разделения на спортсменов Российской Федерации, Республики Беларусь. Я уверен, что буду поддерживать всех".