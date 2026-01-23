"Я буду поддерживать всех" - комментировать биатлонные гонки в Раубичах будет Александр Кузьмин

Изюминка любых соревнований, которые проводит Беларусь, - атмосфера на трибунах. Белорусы всегда искренне переживают за своих спортсменов.

В 2026 году ведущим в Раубичах будет популярный комментатор из России Александр Кузьмин. Он уверен, что в спортивном комплексе "Раубичи" есть что-то особенное.

Александр Кузьмин, комментатор биатлонных гонок на стадионах (Россия):

"Три дня назад в социальных сетях незнакомая девушка написала мне, что хотела бы сделать подарок своей лучшей подруге, которая обожает биатлон, и спросила, что можно подарить. Я ответил: билеты на биатлонные гонки в Раубичах. Она задала вопрос, почему в Раубичах? А я говорю: не хочу ни в коем случае обижать другие стадионы в России, но в Раубичах особенная атмосфера международного старта. Там ты чувствуешь ощущение именно Кубка мира. В Беларуси ты ощущаешь гостеприимство, особую горячую атмосферу и самое главное - отзывчивых болельщиков".