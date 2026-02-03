3.73 BYN
Яркие звезды и большая игра: Кубок Будущего по хоккею стартует в Минске
Автор:Редакция news.by
Хоккейные поклонники на этой неделе погружаются в атмосферу большой игры на "Чижовка-Арене". Кубок Будущего сегодня стартует в Минске: Беларусь U20 попробует взять трофей четвертый раз кряду.
Яркие звезды и претенденты на высокие пики драфта НХЛ - в составе соперников, будет интересно! В 16:00 белорусская молодежка сразится со сборной России U-17, юниоры двух стран начнут свое противостояние в 20:10. В прямом эфире за матчами также следите на "Беларусь 5".