Яркие звезды и большая игра: Кубок Будущего по хоккею стартует в Минске

Хоккейные поклонники на этой неделе погружаются в атмосферу большой игры на "Чижовка-Арене". Кубок Будущего сегодня стартует в Минске: Беларусь U20 попробует взять трофей четвертый раз кряду.



Яркие звезды и претенденты на высокие пики драфта НХЛ - в составе соперников, будет интересно! В 16:00 белорусская молодежка сразится со сборной России U-17, юниоры двух стран начнут свое противостояние в 20:10. В прямом эфире за матчами также следите на "Беларусь 5".