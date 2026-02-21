Яркий и динамичный хоккей - команда Президента Беларуси в РХЛ обыграла дружину Витебской области

21 февраля горячо было на льду "Олимпик-Арены" в Минске. Яркий и динамичный хоккей под сокрушительный шум трибун продемонстрировали команда Президента Беларуси и дружина Витебской области.

Для обеих сборных этот поединок подвел черту под регулярным чемпионатом Республиканской хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли соперника со счетом 12:6, и для гостей на этом сезон закончился. Команда главы государства открыла счет в первом периоде - отличился Николай Лукашенко, а на перерыв ушла с преимуществом в две шайбы. Вторая двадцатиминутка получилась еще более насыщенной на красивые атаки и взятия ворот. Автором одной из шайб стал Президент.

Но самым результативным оказался третий период. Гостям ничего не оставалось, как максимально усилить натиск на ворота хозяев, и болельщики стали свидетелями активного и быстрого хоккея, который вылился в 10 заброшенных шайб на двоих соперников. Однако при всем старании хоккеистов Витебского региона шансов против действующих обладателей трофея у них не было. Дублями в составе победителей отметились Каркоцкий, Дроздов и Башко.

Команда Президента Беларуси гарантировала себе место в плей-офф

Команда Президента Беларуси, таким образом, гарантировала себе 1-е место по итогам регулярного чемпионата, а значит и выход в плей-офф. А вот какие дружины также шагнут в нокаут-раунд, станет известно только через неделю. Интрига этого розыгрыша очень высока: на оставшиеся три места претендуют сразу пять команд. 28 февраля в очных противостояниях хоккеисты Минского региона встретятся с дружиной Гродненской области, а могилевская команда сыграет против брестской.

Андрей Башко, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

"Многие команды "омолодились" - ребята быстрые, задорные. Гораздо сложнее играть в этом году, но честь и хвала организаторам, что проводится этот турнир. Глава государства личным примером показывает, как надо относиться к делу, как надо относиться к спорту. И это радует, что в нашем обществе поддерживается такая классная традиция. Команда Президента всегда сражается, никогда не отступает и борется только за самые высокие места".

Полуфиналы состоят из одного поединка, а финальная серия продлится до двух побед одной из команд.

