3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Заключительная гонка 4-го этапа Кубка Содружества пройдет в Раубичах 25 января
В Раубичах сегодня пройдет заключительная гонка 4-го этапа Кубка Содружества. Сразу три белорусских квартета будут бороться за места на пьедестале в смешанной эстафете.
Антон и Динара Смольские выступят в компании Анны Сола и Степана Данилова. Еще одну четверку составят Ирина Шаклеина, Елена Кулак, Максим Воробей и Никита Лобастов. А Дмитрий Лазовский попал в квартет вместе с Ксенией Воробей, Алиной Зайцевой и Павлом Белько.
Всего же на победу будут претендовать 10 команд. Смешанная эстафета стартует в 13:45. В прямом эфире гонку покажет "Беларусь 5". Напомним, сейчас в активе нашей сборной три медали домашнего этапа. У Антона Смольского бронза в спринте первого дня и золото в гонке преследования.
Лукашенко поздравил Смольского с победой в гонке преследования на этапе Кубка Содружества
На старт мужского пасьюта на 12,5 км вышли 40 биатлонистов, в том числе 12 белорусов
С победой в пасьюте на этапе Кубка Содружества спортсмена поздравил Президент. Анна Сола в гонке преследования показала второй результат.