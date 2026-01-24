Заключительная гонка 4-го этапа Кубка Содружества пройдет в Раубичах 25 января

В Раубичах сегодня пройдет заключительная гонка 4-го этапа Кубка Содружества. Сразу три белорусских квартета будут бороться за места на пьедестале в смешанной эстафете.



Антон и Динара Смольские выступят в компании Анны Сола и Степана Данилова. Еще одну четверку составят Ирина Шаклеина, Елена Кулак, Максим Воробей и Никита Лобастов. А Дмитрий Лазовский попал в квартет вместе с Ксенией Воробей, Алиной Зайцевой и Павлом Белько.



Всего же на победу будут претендовать 10 команд. Смешанная эстафета стартует в 13:45. В прямом эфире гонку покажет "Беларусь 5". Напомним, сейчас в активе нашей сборной три медали домашнего этапа. У Антона Смольского бронза в спринте первого дня и золото в гонке преследования.