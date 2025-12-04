Золото и две бронзы у белорусских биатлонистов в день спринтерских гонок в Ханты-Мансийске

Антон Смольский, бронзовый призер спринтерской гонки Кубка содружества по биатлону: "Проснувшись, я понял, что сегодня будет интересный день, но не думал, что настолько насыщенный и яркий. После победы Динары с таким хорошим настроением выходил на гонку, но понимал, что гонка будет непростой, тяжелой. И она такой оказалась - пришлось отдать очень много сил. На последнем круге уже совершенно не было энергии, все было на нуле, и, финишировав, долго приходил в себя".