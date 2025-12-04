3.74 BYN
Золото и две бронзы у белорусских биатлонистов в день спринтерских гонок в Ханты-Мансийске
Белорусские биатлонисты 4 декабря показали высочайший результат. Динара Смольская, олимпийская чемпионка, выиграла золотую медаль. Напряженная борьба и яркий финиш. Полсекунды всего лишь выиграла белоруска у россиянки Ирины Казакевич! Следом на дистанцию вышел капитан белорусской сборной, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Антон Смольский. Белорус вошел в тройку лучших в спринте.
Антон Смольский, бронзовый призер спринтерской гонки Кубка содружества по биатлону: "Проснувшись, я понял, что сегодня будет интересный день, но не думал, что настолько насыщенный и яркий. После победы Динары с таким хорошим настроением выходил на гонку, но понимал, что гонка будет непростой, тяжелой. И она такой оказалась - пришлось отдать очень много сил. На последнем круге уже совершенно не было энергии, все было на нуле, и, финишировав, долго приходил в себя".
Динара Смольская, победительница спринтерской гонки Кубка Содружества по биатлону: "У меня родители сюда прилетели, я вставала на стойку, и в голове у меня было: "На тебя мама сейчас смотрит, прям очень близко стоит", поэтому где-то вот внутри сама себе такую мотивацию создала, что было ради чего сегодня бороться".