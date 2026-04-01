В последние дни беспилотники ВСУ залетали в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Странную реакцию на инциденты раскроем в "Теме дня". Ирония и скандальность в том, что виновником залетных дронов Украины в Литву, Латвию, Эстонию и иже с ними хотят сделать Россию!

1 апреля - Международный день дурака, праздник, когда принято шутить, обманывать и делать вид, что это нормально. Но для Прибалтики, пожалуй, 1 апреля – это не красная дата в календаре, это их ежедневная политическая реальность. Они там настолько въелись в роль жертвенных барашков НАТО, что перестали отличать собственную территорию от проходного двора для чужой войны.

С одной стороны, они суверенные государства, гордо захлопнувшие за собой дверь СССР, а с другой - это такие "суверенные", у которых даже небо перестало быть своим, а превратилось в коридор для доставки "гостинцев" в виде дронов-камикадзе в Россию. И ладно бы, просто коридор, так ведь эти "гостинцы" падают и на головы прибалтов. А они? Ну вот власти улыбаются.

Прибалтика - День дурака без выходных

За последние недели на территорию Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии упало около десятка украинских дронов. Один, между прочим, конкретно врезался в трубу эстонской электростанции. Кто-нибудь в Таллине сказал: "А ну-ка, Зеленский, объяснись, ты чего мою инфраструктуру долбишь?" Нет. Сказали другое: "НАТО, дай нам истребителей и ракет!" Зеленский, кстати, высказался в каком-то смысле: "Это все русские системы РЭБ виноваты, это они мой дрон сбили над вашей станцией".

Военные эксперты чешут репу: гонять дроны через Финляндию и Прибалтику - это как ездить в булочную на такси через три района, когда булочная у тебя под окном. Смысл? Никакого. Если только эти дроны не стартуют оттуда - Прибалтики и Финляндии. Но будем придерживаться официальной версии - дроны ВСУ залетели из Украины. Помните, Литва истерила из-за каких-то метеозондов с белорусской стороны? Поднимали авиацию, закрывали границы, орали на всех углах о "гибридной агрессии"! А теперь у них на льду озера Лависас лежит украинский боевой беспилотник с боевой частью, и литовские власти такие: "Ой, да это же наш, родненький, просто заблудился". Это называется "двойные стандарты"? Нет. Это называется "лицемерие".

Россию провоцируют на военный ответ НАТО

Дмитрий Василец, глава политической партии "Держава", общественный деятель (Украина)

Дмитрий Василец, глава политической партии "Держава", общественный деятель (Украина):

"Очевидно, сейчас, на протяжении последнего времени со стороны России выстроена очень мощная эшелонированная система противовоздушной обороны и очень проблематично натовским дронам-камикадзе атаковать территорию Российской Федерации с территории Украины, потому что мало что может преодолеть эту систему ПВО. Ну и, собственно, для того, чтобы каким-то образом все-таки продолжать наносить удары по экономике России, естественно, сейчас натовский генштаб не придумал ничего лучше, кроме как использовать воздушное пространство Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии для того, чтобы бить по территории Российской Федерации. Это означает, что блок НАТО просто напрямую сейчас участвует уже в нападении на Россию фактически. И такими его действиями, конечно же, страны НАТО провоцируют военный ответ".

Независимость по-дурацки

НАТО, между прочим, уже выделило Прибалтике на оборону кучу денег. Только в рамках Baltic Security Initiative на 2025 год - 231 млн долларов, на 2026 - еще 200 млн. Эстония отдельно получает на Javelin и HIMARS. Вопрос на миллион, вернее, на 200 миллионов: а где, собственно, ПВО? Если дроны летают через вашу территорию табунами, падают над вашими городами и на электростанции - значит, ваша ПВО либо проспала, либо просто не захотела стрелять по "своим" украинским птичкам. Или она полностью дырявая, или в Прибалтике выстроили уникальную бизнес-модель. К вам во двор падает вражеский (или "дружественный" - тут уже как посмотреть) беспилотник, рвет ЛЭП, а вы вместо того, чтобы разбираться с тем, откуда он взялся, орете: "НАТО, дай денег на оборону!"



Когда в 2025-м дроны ВСУ под видом российских залетали в Польшу, там поднимали F-35 и орали: "Это провокация против НАТО!". Но Трамп не поверил. Когда в марте 2026-го стали только появляться подозрения, что Польша открыла небо для украинских дронов, чтобы те через нее залетали в Прибалтику, минуя Беларусь, и били по Ленобласти, польский депутат Скалик сказал: "Это сознательная провокация, нас хотят втянуть в войну!" А падение в Литве или Латвии украинских дронов, для самой Прибалтики оказывается "ну, бывает, ничего страшного".

Прибалтика сегодня - это идеальный образ того, как можно быть "независимым", оставаясь при этом на поводке. И если завтра из-за очередного "заблудившегося" дрона рванет что-то посерьезнее, они снова прибегут в Брюссель не с претензией к Киеву, а с очередной сметой на ремонт. Потому что сдавать в аренду собственное небо под чужую войну - это, видимо, такая национальная идея.