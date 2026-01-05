10 человек признаны виновными в кибербуллинге жены Макрона

Парижский суд признал 10 человек виновными в интернет-травле первой леди Франции Брижит Макрон. Все они публиковали в Сети утверждения о том, что Бриджит - транс, и шутили о большой разнице в возрасте с мужем.

Суд указал на "особенно унизительные, оскорбительные и злонамеренные" комментарии подсудимых. Самые суровые приговоры прокуратура запрашивала для трех обвиняемых, которых назвала "подстрекателями". Среди них - 56-летний Бертран Шоллер, который категорически не согласен с решением суда и называет дело политически мотивированным.

Бертран Шоллер, осужденный за кибербуллинг:

"В таких странах, как Соединенные Штаты, существует 1-я поправка, гарантирующая свободу слова. Сегодня во Франции ее больше нет. Она была уничтожена сегодняшним приговором, потому что этот приговор гласит: "Теперь, если кому-то не нравится то, что вы говорите, подконтрольные принцу Макрону смогут вынести вам приговор".

Все подсудимые получили разные виды наказания - от обязательного прохождения курсов о вреде кибертравли до 8 месяцев тюремного заключения условно.