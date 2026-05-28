84 детсада и 78 школ во Франции попали под расследование из-за насилия над детьми

Детские сады во Франции сделались даже более опасным местом, чем ночные улицы столичных пригородов: в стране стали достоянием гласности многочисленные случаи насилия в отношении детей 3-5 лет, в том числе насилия сексуального.

В Париже открылся процесс по делу некоего работника детского сада, который измывался над самыми юными своими воспитанниками. История лишь чудом стала предметом разбирательства, поскольку пострадавшие даже толком не понимали, что происходит. Преступнику грозит 10 лет заключения.

Власти сообщают о расследованиях против персонала 84 детских садов и 78 школ. Однако эти цифры дают лишь приблизительное представление о масштабах насилия со стороны французских воспитателей и учителей: огласке, очевидно, предана лишь малая часть преступлений.