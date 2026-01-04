Американский терроризм в Венесуэле: как США возрождают имперские привычки под предлогом правосудия

В эти дни мир стал свидетелем события, которое даже по самым скромным оценкам стало одним из самых дерзких и противоречивых в современной истории. Ночью 3 января американские вооруженные силы провели на территории Венесуэлы крупномасштабную операцию под кодовым названием "Абсолютная решимость".

В результате авиаударов по военным объектам в Каракасе и рейда элитного подразделения Delta Force президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены в США. Сейчас они находятся в Нью-Йорке, где им предъявлены обвинения в наркотерроризме.

Это беспрецедентный шаг: захват законно избранного главы суверенного государства на его территории. Трамп назвал операцию блестящей и заявил, что США временно возьмут управление Венесуэлой на себя, чтобы обеспечить переходный период, а американские компании восстановят свое влияние на нефтяную инфраструктуру страны.

Александр Лукашенко категорически осудил акт агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы. О последствиях Президент Беларуси говорил совсем недавно в интервью как раз-таки журналистам из США. "Это будет второй Вьетнам", - подчеркивал белорусский лидер.

Разрывы авиационных снарядов разбудили жителей венесуэльской столицы глубокой ночью - около 2 часов после полуночи. В операции против Боливарианской Республики было задействовано 150 самолетов.

Диосдадо Кабельо, министр внутренних дел Венесуэлы:

"Прошло уже 28 недель с момента первых угроз, и они совершили вероломное, подлое нападение на спящих людей, на спящий народ. Они трусливо напали на этих людей".

Приказ об операции Дональд Трамп отдал за несколько часов до интервенции. О ней знало лишь ближайшее окружение политика. Вопреки рекомендациям законов, Конгресс об ударе по Венесуэле заранее в известность поставлен не был - Трамп боялся утечки информации.

Дональд Трамп, президент США:

"По моему указанию Вооруженные силы Соединенных Штатов провели чрезвычайную военную операцию в столице Венесуэлы. И это было нападение, подобного которому люди не видели со времен Второй мировой войны. Весь военный потенциал Венесуэлы был выведен из строя, когда наши вооруженные силы, сотрудничая с правоохранительными органами США, успешно захватили Мадуро глубокой ночью. Было темно, во многом свет в Каракасе был отключен благодаря определенным экспертным знаниям, которыми мы располагаем".

По данным колумбийского президента, в результате атак по Венесуэле поражено как минимум 11 военных объектов. Удары также пришлись по главному порту страны, зданию национального парламента и даже мавзолею Уго Чавеса. Десятки человек (как военных, так и гражданских) погибли. Операция готовилась при участии Центрального разведуправления, агентств нацбезопасности и геопространственной разведки США.

Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов (США):

"После месяцев работы наших разведчиков по поиску Мадуро и изучению того, как он перемещается, где живет, куда ездит, что ест, что носит, какие у него питомцы, в начале декабря наши силы были приведены в готовность, ожидая ряда совпадающих событий. Ключевым было выбрать правильный день, чтобы максимально использовать фактор внезапности и снизить риск для обвиняемых лиц, чтобы, как сказал президент, их можно было привлечь к правосудию. В течение недель, включая Рождество и Новый год, вооруженные силы США находились в готовности, терпеливо ожидая приказа".

Известно, что изначальной датой начала операции должно было стать католическое Рождество. В чем причина переноса - неизвестно. Есть предположение, что основанием послужил символизм - любовь нынешней администрации к "красивой картинке".

6 лет назад 3 января по приказу Трампа военными США был ликвидирован один из самых влиятельных чиновников Ирана генерал Сулеймани. А в тот же день, 3 января 1990 года, в ходе операции США под названием "Правое дело" был пленен панамский лидер Норьега. И этот случай - прямой прецедент. Лидера Панамы обвинили в "наркоторговле", подвергли американскому суду и приговорили к 40 годам заключения. Вторжение в страну и свержение Норьеги обеспечили США виды на Панамский канал.

Агрессия против Венесуэлы выстроена на той же почве - контроль над ресурсами. Дональд Трамп обыграл предлог общепринятыми и непредосудительными формулировками - защита нацинтересов, борьба с наркотиками, правосудие и демократия. Но вслед за этим прозвучало более убедительное - нефть.

"Мы построили нефтяную промышленность Венесуэлы с помощью американского таланта, целеустремленности и мастерства, а социалистический режим украл это у нас при предыдущих администрациях, и они украли это силой. Это стало одной из крупнейших краж американской собственности в истории нашей страны", - отметил американский лидер.

США считают, что Венесуэла при национализации нефтяного сектора в 1976 году украла активы американских компаний. До этого момента предприниматели из США контролировали почти 98 % нефтедобычи страны, основную часть доходов они забирали себе, оставляя Венесуэле минимум. Действия Каракаса - обоснованное следование национальным интересам, частично были учтены и интересы американских компаний. Им предоставили компенсацию, которую некоторые посчитали недостаточной.

Теперь Вашингтон намерен вернуть потерянное. Трамп заявил, что США готовы взять на себя управление Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен необходимый переход власти. Когда наступит этот момент, не сообщается. Известно, что контроль и даже прибыль от нефтяного сектора также перейдет американцам.

"Что касается других стран, которым нужна нефть, мы сами занимаемся нефтяным бизнесом. Мы собираемся продавать ее им. Мы не говорим, что не получим в распоряжение нефть. Другими словами, мы будем продавать нефть, вероятно, в гораздо больших объемах, потому что они не могли добывать ее в таком количестве из-за плохой инфраструктуры", - подчеркнул Дональд Трамп.

Резкое осуждение агрессии и грубого посягательства на суверенитет прозвучало со стороны России, Китая, Кубы, Мексики, Турции, Ирана, Сербии, Сирии и ключевых стран Латинской Америки - Колумбии, Бразилии, Чили.

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:

"Куба осуждает и отвергает эти действия как акт государственного терроризма. Преступное нападение на нашу (Латинскую - прим. ред.) Америку, зону мира, нарушение суверенитета страны, которая является символом независимости, достоинства и солидарности, а также недопустимое посягательство на международное право".

Габриэль Борич, президент Чили:

"Суверенитет - это важнейшая гарантия, которая защищает страны от внешних сил, произвола и закона сильнейшего. Сегодня это Венесуэла, завтра это может быть кто угодно другой. Аналогичным образом, угроза одностороннего внешнего контроля над природными или стратегическими ресурсами представляет собой серьезное нарушение принципа территориальной целостности и ставит под угрозу безопасность, суверенитет и стабильность всех государств региона. Если они могут делать это там, почему они не могут делать это в будущем в других странах? Этот факт является частью тревожного геополитического контекста, в котором сила все чаще заменяет правила в качестве механизма разрешения международных конфликтов. Нормализация этой логики подрывает многостороннюю систему, ослабляет демократию в глобальном масштабе и подвергает все страны, особенно те, которые обладают меньшей силой, односторонним решениям, навязываемым с помощью военной силы".

По инициативе белорусской стороны между Минском и Каракасом состоялся телефонный разговор. В ходе беседы со своим коллегой глава МИД Беларуси выразил поддержку правительству Венесуэлы. В белорусском внешнеполитическом ведомстве категорически осуждают вооруженную агрессию США.

Руслан Варанков, начальник Управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира".

Митинги в поддержку Венесуэлы прошли по всему миру - в Греции, Германии, Франции, Италии, Мексике и Коста-Рике.

"Военные вторжения или тайные операции - это государственный терроризм международного масштаба. Эта военная агрессия является частью долгосрочной стратегии гибридной войны - санкций, финансовых блокад, осуществления сделок, конфискации активов, пропаганды и дестабилизации обстановки", - отметила протестующая из Испании.

"Администрация США утверждает, что вмешалась в вопросы незаконного оборота наркотиков. Николаса Мадуро называют лидером картеля. Это ложные мотивы. На самом деле они хотели прибрать к рукам венесуэльскую нефть, также желали сменить власть в Боливарианской Республике, которая выступает против гегемонии США в латиноамериканском регионе", - заявил протестующий из Франции.

"Трамп на пресс-конференции сослался на доктрину Монро, и именно ей они следуют. Они верят, что Латинская Америка - их задний двор, и они могут делать все, что захотят, используя ресурсы региона. Их империализм будет продолжать разрушать страны до тех пор, пока не насытится ресурсами, потому что их ресурсы закончились, и они хотят получить наши", - объяснил протестующий из Коста-Рики.

По информации The Wall Street Journal, Трамп пока не решил, как будет выглядеть дальнейшее вмешательство в дела Венесуэлы, каким станет переходное правительство и будет ли развернут американский контингент на венесуэльской земле. Министр войны Хегсет не исключает полномасштабного вторжения. Сейчас в качестве главного условия мирного неба над головой выступает наказ хозяина Белого дома для исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики Делси Родригес - следовать воле Вашингтона. Она же призывает к немедленному освобождению Мадуро.

Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы:

"От имени Совета национальной обороны мы требуем немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Единственным президентом Венесуэлы является Николас Мадуро!"

Мадуро доставлен в Нью-Йорк. Обвинения представляют собой совокупность из предъявленных лидеру Венесуэлы в 2020 году и добавленных к ним текущих: наркотерроризм, ввоз наркотиков, владение оружием и взрывными устройствами и другое.

Действия Вашингтона нарушают международное право. Европейский союз в своем большинстве и слова против не сказал. А между тем новая Стратегия национальной безопасности США не только констатирует, что Латинская Америка - зона влияния Штатов, но и говорит о том, что с Европой в нынешнем ее виде Вашингтон ни вести дела, ни считаться не собирается.