Антикоррупционное бюро Украины проводит масштабные обыски

Антикоррупционное бюро Украины продолжает массовые обыски. Предположительно, они связаны с масштабным "делом Миндича", в котором оказались замешаны бывшие и действующие члены правительства и люди из окружения Зеленского.

Обыски проходят в Центральном аппарате налоговой службы Украины и ее филиалах в нескольких областях. Ожидается, что 10 декабря станут известны новые имена фигурантов громкого дела.

Одновременно в Верховной раде проходит второе заседание депутатской комиссии, посвященное расследованию коррупционных схем подельников Зеленского. Пока "дело Миндича" касается хищений в сфере энергетики.