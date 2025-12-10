3.77 BYN
Антикоррупционное бюро Украины проводит масштабные обыски
Антикоррупционное бюро Украины продолжает массовые обыски. Предположительно, они связаны с масштабным "делом Миндича", в котором оказались замешаны бывшие и действующие члены правительства и люди из окружения Зеленского.
Обыски проходят в Центральном аппарате налоговой службы Украины и ее филиалах в нескольких областях. Ожидается, что 10 декабря станут известны новые имена фигурантов громкого дела.
Одновременно в Верховной раде проходит второе заседание депутатской комиссии, посвященное расследованию коррупционных схем подельников Зеленского. Пока "дело Миндича" касается хищений в сфере энергетики.
На очереди - оборонные заказы. В частности, жители Полтавской области потребовали расследовать деятельность бывшего председателя местной администрации. Участники акции обвиняют его в хищении средств, выделенных на строительство фортификаций. Сейчас Филипп Пронин возглавляет Госфинмониторинг Украины.