Антивоенный марш парализовал улицы Лондона
Автор:Редакция news.by
Крупнейший антивоенный марш парализовал улицы Лондона. Активисты движения "Альянс вместе" и Коалиция в поддержку Палестины сообщили об участии в акции более полумиллиона человек: профсоюзы, студенческие объединения, противники расизма и войны, а также социалисты.
Демонстранты выступили против нападения США и Израиля на Иран. Многие участники несли плакаты с требованием прекратить геноцид в Газе.
Не менее 18 активистов были задержаны за поддержку пропалестинской организации, запрещенной в Британии.