Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения хранилищ

Иран начал сокращать добычу нефти из-за блокады Ормузского пролива со стороны США, об этом пишет агентство Bloomberg.

Экспорт иранской нефти в последние недели резко сократился, нефтехранилища быстро заполняются, поэтому на 30 % месторождений добыча будет сокращаться.

Как отмечает Bloomberg, инженеры страны, наученные горьким опытом продолжительных американских санкций, знают, как "заморозить" скважины без существенных потерь и при необходимости оперативно восстановить их работу.