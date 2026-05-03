Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения хранилищ
Автор:Редакция news.by
Иран начал сокращать добычу нефти из-за блокады Ормузского пролива со стороны США, об этом пишет агентство Bloomberg.
Экспорт иранской нефти в последние недели резко сократился, нефтехранилища быстро заполняются, поэтому на 30 % месторождений добыча будет сокращаться.
Как отмечает Bloomberg, инженеры страны, наученные горьким опытом продолжительных американских санкций, знают, как "заморозить" скважины без существенных потерь и при необходимости оперативно восстановить их работу.
Часть нефти Иран оставляет на танкерах в море. Точных оценок, когда страна может исчерпать мощности хранения, нет. Источники Bloomberg считают, что при текущих объемах добычи запас времени может быть около месяца.