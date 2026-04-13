Bloomberg: сокращение добычи нефти странами ОПЕК превысило 27 %
Добыча нефти странами ОПЕК упала до уровня почти полувековой давности. По данным Bloomberg, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке сокращение составило более чем 27 %. Это даже выше отметки, зафиксированной в мае 2020 года в период мировой пандемии COVID-19.
Резкое падение объемов добычи энергоресурсов странами Персидского залива связано с длительным блокированием Ормузского пролива. А это, как следствие, вызвало рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. По прогнозам международных организаций (таких, как МВФ, Всемирный банк и Международное энергетическое агентство), даже после завершения ближневосточного конфликта цены на топливо и удобрения еще долго останутся высокими.
На данный момент дополнительные трудности рынкам создает американская блокада Ормузского пролива. Как заявил глава крупной французской энергетической компании, это создаст больше проблем, чем платный проход, предложенный Тегераном. Не понимают блокаду США в ЕС, отметила глава Евродипломатии. Каллас подчеркнула, что Европа совместно с другими странами готова задействовать свои возможности по обеспечению судоходства в Ормузском проливе, но лишь "после завершения боевых действий".