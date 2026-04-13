Bloomberg: сокращение добычи нефти странами ОПЕК превысило 27 %

Добыча нефти странами ОПЕК упала до уровня почти полувековой давности. По данным Bloomberg, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке сокращение составило более чем 27 %. Это даже выше отметки, зафиксированной в мае 2020 года в период мировой пандемии COVID-19.

Резкое падение объемов добычи энергоресурсов странами Персидского залива связано с длительным блокированием Ормузского пролива. А это, как следствие, вызвало рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. По прогнозам международных организаций (таких, как МВФ, Всемирный банк и Международное энергетическое агентство), даже после завершения ближневосточного конфликта цены на топливо и удобрения еще долго останутся высокими.