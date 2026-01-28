Более 50 погибших и миллионы домов без электричества: снежный шторм парализовал США

Снежный шторм и аномальное похолодание парализовали США. Непогода затронула свыше 200 млн жителей страны. За время снегопада резко выросло число ДТП, миллионы домов остались без электричества, отменили более 20 тыс. авиарейсов.

Синоптики предупреждают, что холод в восточной части США к выходным должен только усилиться, а в стране и без того уже насчитывается более 50 погибших.

В Штатах пятый день рвет и мечет снежный шторм "Ферн" - один из самых мощных зимних ударов стихии за последние годы, который буквально остановил жизнь в десятках штатов. От Техаса до Атлантического побережья аномальный холод сопровождается снегопадами, а местами ледяным дождем.

Число жертв непогоды растет с каждым днем. Среди них уже есть трое детей в Техасе, провалившихся под лед. В Миссисипи двое пожилых местных жителей были найдены замерзшими насмерть в сугробах. В штате Массачусетс на женщину наехала снегоуборочная машина. Еще 10 погибших обнаружили на улицах Нью-Йорка - это, очевидно, бездомные, для которых домом были картонные коробки из-под холодильников. Произошедшие трагедии вызвали широкую общественную дискуссию о действиях властей в условиях чрезвычайной ситуации.

Зохран Мамдани, мэр Нью-Йорка (США):

"По меньшей мере 10 жителей Нью-Йорка трагически погибли. Их нашли на улице. Мы пока не знаем, будет ли каждый случай квалифицирован как переохлаждение, но нам нужно, чтобы каждый житель Нью-Йорка был начеку и заботился о своих соседях. Город остается в режиме "код синий", что означает, что мы усиливаем работу с бездомными, проводим круглосуточные проверки и даже смягчили традиционные процедуры приема в приюты, чтобы разместить как можно больше людей".

Стихия также привела к масштабным перебоям в электроснабжении. Без электричества остались миллионы жилых домов и предприятий. Энергетические компании предупреждают, что в ряде районов восстановление подачи электроэнергии может занять до нескольких дней.

В половине штатов объявлено чрезвычайное положение. Всюду - порывистый ветер, метели и мороз до минус 17 градусов. На севере местами и вовсе до минус 40 градусов, даже во всегда теплой Флориде зафиксировали минус 3 градуса. И хотя осадков всего 30 см, в стране произошел транспортный коллапс, а на заснеженных трассах - заторы и аварии.

"Я родом из Нью-Йорка, так что это моя первая зима здесь. Не слишком холодно, не так уж плохо. Я к этому готов, у меня есть вся одежда, но то, что ничего не расчищено, меня просто поражает. Я просто думаю: "Ого, когда идет снег, ты застреваешь". И никто не придет на помощь", - сказала житель г. Литл-Рок Джордан Нейлон.

Власти просят жителей сохранять спокойствие и пережидать бурю дома, но вместо этого люди в панике штурмуют супермаркеты. Первыми были раскуплены теплые одеяла и вода. Дальше стали сметать все - от батареек и туалетной бумаги до рекордных запасов овощей и молока. В магазинах Нью-Йорка и Вашингтона наблюдаются пустые полки и растерянные покупатели, хватающие последнее, что осталось.

Транспортная система страны переживает многодневный коллапс. Начиная с прошлых выходных, авиакомпании были вынуждены отменить десятки тысяч рейсов. Компания American Airlines назвала бурю самым разрушительным штормом за всю 100-летнюю историю перевозчика. При этом синоптики предупреждают, что худшее ждет еще впереди. В выходные обрушится новый зимний шторм. Для страны, не привыкшей к таким снегам и холодам, это только начало серьезных испытаний.