Британия инициирует создание "оборонного банка" для североевропейских союзников

Великобритания хочет создать специальный "оборонный банк" для своих североевропейских союзников. Речь идет о механизме льготного кредитования десяти стран НАТО, входящих в Объединенные экспедиционные силы под руководством Лондона.

Модель намерены скопировать у Евросоюза, где на закупку оружия через подобный алгоритм уже выделили 150 млрд евро.

Новый банк позволит Британии, странам Балтии и Скандинавии брать дешевые займы под конкретные цели: от расширения военного производства до прямой накачки оружием Украины.