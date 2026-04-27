Британия инициирует создание "оборонного банка" для североевропейских союзников

Великобритания хочет создать специальный "оборонный банк" для своих североевропейских союзников. Речь идет о механизме льготного кредитования десяти стран НАТО, входящих в Объединенные экспедиционные силы под руководством Лондона.

Модель намерены скопировать у Евросоюза, где на закупку оружия через подобный алгоритм уже выделили 150 млрд евро.

Новый банк позволит Британии, странам Балтии и Скандинавии брать дешевые займы под конкретные цели: от расширения военного производства до прямой накачки оружием Украины.

Официально о запуске долговой схемы могут объявить уже к июльскому саммиту альянса.

