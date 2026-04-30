Брюссель приостановил демонтаж АЭС

Брюссель меняет "зеленый" курс на мирный атом. Правительство Бельгии приняло решение о приостановке работ по демонтажу остановленных ядерных реакторов и объявило о курсе на возрождение национальной атомной энергетики: достигнуто соглашение с ведущей энергокомпанией.

Она займется стартом исследований, направленных на возможный полный перезапуск ядерного парка страны.

Ранее Брюссель отчитывался об остановке пяти из семи реакторов. А всего атомных электростанций у страны две. Изначально от них хотели избавиться до 2015-го, затем отсрочили отказ до прошлого года, а сейчас вовсе передумали.

