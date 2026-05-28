Cовладелец "Квартала-95" Миндич вывез 17 млн долларов и тонну золота
Автор:Редакция news.by
Громкий коррупционный скандал в Киеве получил неожиданное международное продолжение. Израильское издание Haaretz опубликовало подробности бегства Тимура Миндича, "кошелька Зеленского".
По данным журналистов, совладелец студии «Квартал-95», сбегая от расследования из Украины, вывез в еврейское государство почти тонну золота и 17 млн долларов наличными.
В настоящий момент НАБУ безуспешно пытается вернуть эти активы, засыпая израильские министерства официальными запросами. Тель-Авив отказывает в экстрадиции Миндича, прикрываясь его вторым гражданством, но теперь обязан выдать координаты того самого золотого борта и его содержимого.