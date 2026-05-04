После того, как журналист "Украинской правды" Михаил Ткач обнародовал новые "пленки Тимура Миндича" уже в двух частях, стало окончательно ясно: это уже не просто "энергетический" скандал "Мидac". Теперь речь идет о коррупции на госзакупках вооружения.

В записях прямо обсуждают схемы с ракетами "Фламинго" (FP-1, FP-5, FP-7), дальнобойными дронами, бракованными бронежилетами для ВСУ и многим другим. Деньги и технологии идут не из украинских карманов - их щедро поставляют европейские и американские налогоплательщики.

Главный герой этой истории - компания Fire Point. Еще три-четыре года назад это было обычное кастинг-агентство, тесно связанное с "Кварталом 95" и окружением Владимира Зеленского. Сегодня, по официальным документам, крупнейший (на бумаге) производитель ударных дронов и дальнобойных ракет для ВСУ. Компания, которая якобы "с нуля" создала ракеты и БПЛА, на деле просто собирает "дорогое железо" из импортных комплектующих на европейские и американские деньги. И главной целью, судя по "пленкам", является вовсе не победа Украины, а выгодная перепродажа всего бизнеса кому-то из США. Классический кэшаут - то есть быстрый вывод капитала, обналичивание прибыли через продажу актива, пока еще есть такая возможность. На крови.

В этих самых записях Миндич, давний бизнес-партнер и "кошелек" Зеленского, ведет себя как настоящий теневой хозяин страны. Он назначает министров обороны, премьер-министров, послов - и делает это от лица самого Владимира Александровича. Не для того, чтобы помочь Украине, а чтобы все "свои" в узком кругу приспешников Зеленского могли заработать на серых схемах. По разным подсчетам, только в 2025 году Fire Point получила контрактов примерно на 1 млрд долларов (при этом в "пленках" фигурирует фантастическая цифра в 311 млрд грн - сама компания признает, что реальный доход за год составил всего 29,3 млрд грн). Для сравнения: за время СВО на "Энергоатом" - еще один стратегический коррупционный актив - через различные каналы помощи и контракты прошли миллиарды долларов европейской и американской помощи на энергетику и ядерную безопасность.

Скриншот из официального аккаунта в X Дениса Штилермана (главный конструктор и совладелец Fire Point)

Твит (а точнее - официальное заявление) главного конструктора и совладельца Fire Point Дениса Штилермана ничего, по сути, не опровергает. Он просто гордо сообщил: у нас был аудит Deloitte, нарушений не нашли. И все.

А теперь разберемся, кто такой этот "спаситель" в лице Deloitte & Touche USC - украинского офиса одной из "Большой четверки". Компания, которая с 2004 года (а фактически еще с 1990-х) активно работает с киевским режимом: аудит Naftogaz, Укрэнерго, тотальный аудит всех госкомпаний после скандалов, pro bono-мониторинг президентской платформы UNITED24. Deloitte уже давно стала не просто аудитором, а настоящим щитом для режима Зеленского. Летом 2025 года Fire Point сама обратилась к Deloitte для "аудита согласованных процедур" и получила красивые отчеты о наценке всего 21,5 % при лимите 25 %. Идеально чисто.

Можно, конечно, назвать это совпадением. Но давайте посмотрим шире. Deloitte - это один из вероятных столпов виндзорской монархии и современного глобалистского интернационала с центром управления в Лондоне.

Колонка Бориса Джонсона в Daily Mail, где он сообщает, что лично прибыл в "килл-зону" под Запорожьем

Когда в Украину приезжает британский политик высокого уровня - жди беды. 10-11 апреля 2026 года экс-премьер Великобритании Борис Джонсон неожиданно прилетел в "килл-зону" под Запорожьем. Все подумали, что это пиар, критика ЕС за недостаточную помощь Украине.

Статья The Guardian от апреля 2010 года

Но мы нашли статью 16-летней давности. В 2010 году, будучи мэром Лондона, Джонсон назначил своим советником по бюджету и эффективности Николаса Гриффина - бывшего управляющего партнера Deloitte. Такие связи просто так не исчезают.

Получается, что благополучие самого Джонсона (и целого пласта британской элиты) напрямую зависит от того, насколько гладко работают схемы с европейскими денежными вливаниями в Украину. Джонсон прилетел не только пиариться и выколачивать новые деньги из Брюсселя. Он, скорее всего, приехал предупредить, что на Зеленского и его ближний круг идет мощный накат. Но как только новый скандал выплеснется - приспешники Банковой смогут спокойно размахивать аудитом "Большой четверки" и говорить: "Все честно, Deloitte проверила!"

Судя по всему, этот антикризисный план Лондона и Банковой не сработал. Накат на Зеленского продолжается. "Пленки Миндича 2.0" уже не спрячешь за красивыми отчетами Deloitte, а европейские налогоплательщики продолжают финансировать не только войну, но и очень удобный для узкого круга "бизнес-проект" под названием Fire Point.