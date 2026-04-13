Куба, которой российская нефть позволила получить короткую передышку, продолжает укреплять свою оборону. В Гаване считают, что неудачи американцев на иранском направлении могут привести к активизации попыток покорить Остров свободы силой.

Кубинцы предупреждают Вашингтон, что легкой добычей они точно не станут, несмотря на колоссальную разницу в военном и человеческом потенциале.

Мигель Диас-Канель, президент Кубы:

"Кто бы ни попытался захватить Кубу, получит только землю, пропитанную кровью, если сам не погибнет в борьбе. Мы - мирная страна, войны стараемся избегнуть. Мы являемся сторонниками солидарности и сотрудничества между людьми и народами. Мы боремся за мир, но не боимся войны и точно не сдадимся".

Президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что вскоре на Кубе произойдет смена не только руководства, но и политической системы. К торговому эмбарго, которое длится 65 лет, добавилась введенная американцами топливная блокада. Это практически парализовало экономику острова.

Несмотря на слухи о тайных переговорах между Гаваной и Вашингтоном, никаких видимых подвижек нет. Куба продолжает готовиться к оборонительной войне.