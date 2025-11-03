Дорогая блокада: как борьба с шариками душит литовский бизнес

Литва, суверенное государство, член НАТО и Евросоюза, встала в ступор перед нашествием воздушных шариков. Не "Искандеров", не "Кинжалов", а самых что ни на есть дешевых резиновых пузырей, на которых контрабанду таскают сами же литовцы.

Это же не благотворительность. Это товар, за который в Литве кто-то заплатил и ждет его. В метеозондах, которые перехватили белорусские пограничники, были литовские sim-карты и GPS-трекеры, которые используются, чтобы их можно было отследить и забрать груз.

Теперь отследить бы логику литовских властей, которые вместо ловли контрабандистов и нелегального рынка перекрыли легальную автомобильную границу. Неужели литовские власти не понимают, что это зонды их контрабандистов? Зачем им эта картина маслом - вставший колом аэропорт Вильнюса, люди в мышеловке на перекрытой на месяц наземной границе?

Это же как сценарий комедии: "Мы готовы к войне, но шарики - это уже слишком!" Да все они прекрасно понимают. Давайте скажем прямо: в приграничье годами такая схема контрабанды существует. Там еще и по воде переправляли грузы. Это вообще ни разу не новость, а вот деньги ЕС - миллиарды - за перекрытие границы начали давать буквально недавно. Польша - первопроходец. А дурной пример, как известно, заразителен, особенно если экономика страны основывается на чьих-то вливаниях и субсидиях.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва):

"Одна причина таких действий - не допустить сближения с Беларусью по инициативе США. Власти Литвы почувствовали беду при нормализации отношений между США и Беларусью, а значит и Литве потребуется изменить свое отношение к нашей стране и открыть транзит калийных удобрений, выгодный американцам. А это ударит по интересам литовских консерваторов и клана Ландсбергисов, получавших выгоду от его блокировки".

Забавно, но Польша и сейчас переиграла Вильнюс - пока там объявляют воздушную тревогу и героически закрывают границу с Беларусью, в Варшаве включают калькулятор. И что мы видим? Поляки не только не закрываются, а, наоборот, готовы два пункта пропуска открыть - "Кузница" и "Бобровники".

Поток через Польшу короче на 300 км, быстрее в пять раз. Литовцы из Вильнюса в Ошмяны теперь едут в объезд. Польша считает прибыль, Литва - убытки. Литовский бизнес кипит: вице-президент ассоциации автоперевозчиков называет это подарком белорусскому бюджету. Хотите ехать через Польшу или Латвию? Платите за перецепку, пломбы, стойте в очередях 10-15 дней. Белорусы получат втрое больше, а вы - ноль.

Прибалтика - "аппендикс Европы", тупик. Если Польша расширится, литовский логистический сектор можно хоронить. Литовские чиновники хотели задушить Беларусь блокадой, а в итоге душат сами себя. Ирония, она такая.

Но есть в этой истории и совсем уж мерзкий аспект. Закрыли границу аккурат тогда, когда люди ездили посетить могилы родственников. В итоге имеем то, что имеем: государство, не способное защитить свое небо от шариков, власть, которая в угоду сиюминутным политическим спекуляциям рубит сук, на котором сидит ее же бизнес, и дипломатию, которая гордо объявляет: "Мы не будем договариваться!" Пока Польша считает прибыль, Литва теряет не только деньги, но и лицо.