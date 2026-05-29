Экономист Колташов: ЕАЭС в отличие от ЕС стимулирует развитие стран-участниц
Сотрудничество в ЕАЭС открывает перед участниками огромные перспективы. Организация нацелена на рост, расширение рынков и поддержку производства.
Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):
"Мы получили ситуацию, когда развиваются 2 альтернативных проекта: Европейский союз и Евразийский экономический союз. Европейский союз - это проект очень агрессивный, жестко подавляющий экономики, не вызывающий экономического роста, а скорее лишающий страны возможности экономически расти и развиваться, разрушающий их естественную торговлю. Это касается связей со странами Восточной Европы, закупки удобрений, энергоресурсов, различного сырья - все это губит европейскую промышленность. Вот суть Европейского союза как проекта и его экономической стратегии".
"Евразийский экономический союз проводит иную политику. Она нацелена на расширение торговли как между членами объединения, так и с другими странами при поощрении обрабатывающей промышленности и диверсификации линейки товаров, которыми обмениваются государства-участники. В результате получается, что Евразийский экономический союз стимулирует и подталкивает развитие, а Европейский союз, напротив, сковывает, подавляет и разрушает его", - подчеркнул Василий Колташов.