Экс-депутат Рады Царев: Зеленский лично заработал порядка 100 млрд долларов на западной поддержке

Объемы западной помощи Украине продолжают расти, а с ними и вопросы о прозрачности ее распределения. Зеленский и его окружение уже успели обогатиться на сотни миллиардов долларов.

"Зеленский становится мультимиллиардером. Речь о заработке лично Зеленского, за этот период он заработал порядка сотни миллиардов долларов только на иностранной помощи. Он получил в районе 380 млрд долларов иностранной помощи. Средний коррупционный процент, который снимало окружение Зеленского и сам Зеленский, - около 30 %. Причем, это не самые большие цифры, это средние цифры. В Афганистане, когда американские аналитики посчитали, сколько афганские власти разворовывали их помощи, они вышли примерно на эти же цифры. Поверьте, в Украине все было обставлено не хуже, а уверенно даже лучше, чем в Афганистане".