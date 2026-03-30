ЕС готовит меры против Орбана после выборов в Венгрии
Автор:Редакция news.by
Евросоюз готовит "план сдерживания" венгерского премьера Орбана на случай его переизбрания на выборах 12 апреля.
По данным Politico, замысел ЕС направлен на защиту ключевых механизмов организации от блокировок со стороны Будапешта.
Рассматриваются такие шаги, как изменение процедур голосования, приостановка финансирования и ограничение права голоса. Также допускается использовать механизмы, которые предусматривают санкции за нарушение принципов ЕС, включая верховенство права.