ЕС планирует к лету представить новую стратегию электрификации

Для решения энергокризиса Брюсcель планирует прибегнуть к проверенным методам, от которых еще недавно активно старался отказаться. Еврокомиссия призвала страны ЕС развивать не только зеленую, но и атомную энергетику.

По словам главы Еврокомиссии, Брюссель платит чрезвычайно высокую цену за иностранные энергоресурсы. С начала обострения ближневосточного конфликта расходы на их импорт выросли более чем на 20 млрд евро.