"Если так любишь белорусов, верни украденное": политолог - о лицемерии Зеленского и его угрозах

Накануне годовщины начала специальной военной операции Владимир Зеленский дал ряд интервью, где было много резонансных заявлений, в том числе касающихся Беларуси. Слова украинского политика прокомментировал в "Актуальном интервью" политолог Юрий Воскресенский.

"Абсолютно очевидно, что Зеленский и те люди, которые за ним стоят (глобалисты, англосаксы - по-разному можно их называть), готовятся к 2030 году. Потому что в Беларуси будет новый политический цикл, и им надо хоть чучелом, хоть тушкой, как говорят в народе, раскачать (ситуацию в стране - прим. ред.)", - заявил политолог.

По его словам, попытки Зеленского разделить руководство Беларуси и белорусский народ обречены на провал. "Понятно, что его попытки разделить руководство Беларуси, белорусский народ не увенчаются успехом. И если ты так любишь белорусский народ, верни украденное имущество в Беларусь. Зеленский и его режим украли более 500 млн долларов у белорусского народа: локомотивы, железнодорожные составы, грузы, захваченные в 2022 году - все это было конфисковано и изъято. Так верни полмиллиарда долларов белорусскому народу. Но, увы, там уже все расхищено, поделено, ничего возвращать никто не собирается. Это момент, который показывает его лицемерие", - подчеркнул Юрий Воскресенский.

Вместо этого он все время повышает ставки, потому что является неопытным политиком. Юрий Воскресенский

"И здесь, в интервью экстремистскому ресурсу, он проявил неуважение к белорусскому народу и показал свою неопытность, особенно ставя на те политические фигуры, которые не имеют в Беларуси абсолютно никакой поддержки. Конечно, нотки тревожности у меня лично появились, потому что в этом интервью Зеленский фактически замаскированно, а местами и открыто угрожал Республике Беларусь", - отметил эксперт.

Юрий Воскресенский напомнил, что лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на протяжении всех 4 лет конфликта выступали за мирное урегулирование. "Президент Лукашенко, как и Президент Путин являются самыми взвешенными политиками, которые обеспечивают баланс интересов и отношений в том числе к Зеленскому. Ведь у нас есть некоторые люди, которые наоборот хотят открыть второй фронт и показать Зеленскому его место, поэтому лучше ему дело иметь с Путиным и Лукашенко. Конечно, наши руководители, прежде всего Президент Лукашенко, все 4 года подчеркивали необходимость мирного урегулирования, периодического прекращения огня, каких-то энергетических перемирий. И если бы Зеленский схватился за это, как за соломинку, то был бы нанесен гораздо менее весомый ущерб его экономике", - сказал политолог.