Эстония недостаточно финансирует сферу энергетики

По словам экспертов, страна слишком долго полагалась на импорт энергии и не обеспечила достаточных мощностей для покрытия спроса. В результате при пиковых нагрузках или сбоях в импорте Эстония сталкивается с дефицитом электроэнергии, особенно зимой, когда спрос резко возрастает. Советская инфраструктура постепенно выходит из строя, а новые источники не компенсируют этот объем.

В январе 2026 года Эстония, Латвия и Литва столкнулись с самыми высокими за три года оптовыми ценами на электроэнергию. Это, к слову, первый январь, который страны Балтии встретили вне энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Беларусью. По сравнению с декабрем 2025-го стоимость выросла в два раза. Среднемесячные цифры составили 152-154 евро за мегаватт-час. А первые два дня февраля принесли еще более высокие цены. Сейчас они достигают 248 евро за мегаватт-час.