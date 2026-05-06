Еврокомиссар: Мир столкнулся с самым масштабным и тяжелым энергокризисом

Мир столкнулся с самым масштабным и тяжелым энергетическим кризисом за всю современную историю. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен. Он подчеркнул: резкий рост цен на ресурсы стал серьезным испытанием для экономики всех европейских стран.