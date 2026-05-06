3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Еврокомиссар: Мир столкнулся с самым масштабным и тяжелым энергокризисом
Автор:Редакция news.by
Мир столкнулся с самым масштабным и тяжелым энергетическим кризисом за всю современную историю. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен. Он подчеркнул: резкий рост цен на ресурсы стал серьезным испытанием для экономики всех европейских стран.
Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз был вынужден тратить колоссальные суммы на закупку топлива. Всего за этот период на импорт энергии ушло более 300 млрд евро.
Однако ситуация осложняется тем, что огромные траты не принесли Европе никаких дополнительных поставок ресурсов.