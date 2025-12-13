3.72 BYN
Европа мерзнет: миллионы европейцев не могут позволить себе надлежащее отопление в домах
Автор:Редакция news.by
Европа замерзает - свыше 41 млн человек в ЕС не могут позволить себе поддерживать надлежащее отопление в домах. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные Евростата.
При этом холоднее всего в солнечных Болгарии и Греции - там доля "энергетических бедняков" составляет 19 % от населения. Этот показатель превышает отметку в 10 % в Литве, Испании, Португалии, на Кипре и во Франции. В Германии более 5 млн человек не могут как следует отапливать свои дома, во Франции эта цифра превышает 8 млн.
Издание напоминает, что жизнь в холодном доме не только психологически тяжела, но также сопряжена с серьезными рисками для здоровья. Повышается риск инсультов и респираторных инфекций, а также несчастных случаев, связанных со снижением ловкости.