Европа мерзнет: миллионы европейцев не могут позволить себе надлежащее отопление в домах

Европа замерзает - свыше 41 млн человек в ЕС не могут позволить себе поддерживать надлежащее отопление в домах. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные Евростата.



При этом холоднее всего в солнечных Болгарии и Греции - там доля "энергетических бедняков" составляет 19 % от населения. Этот показатель превышает отметку в 10 % в Литве, Испании, Португалии, на Кипре и во Франции. В Германии более 5 млн человек не могут как следует отапливать свои дома, во Франции эта цифра превышает 8 млн.