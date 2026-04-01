Напряжение внутри ЕС растет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко раскритиковал председателя Европейской комиссии, обвинив ее в неспособности организовать проверку нефтепровода "Дружба". По его словам, ЕС не может направить даже три-четыре человека для оценки состояния трубопровода, и, похоже, Брюссель действует в сговоре с Зеленским.

"Перед вами человек, который причинил вред всей Европе, а ему пишут любовные письма. Я отвергаю эту политическую связь между Урсулой фон дер Ляйен и Зеленским, которая наносит ущерб Словацкой Республике. Во имя чего, госпожа президент, вы хотите повлиять на ситуацию в Словакии, ухудшая наше положение? Достаточно одного. Отправьте такое же письмо с угрозами, которое Вы нам прислали, Зеленскому. И у Вас есть тысяча причин отправить такое письмо".