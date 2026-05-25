Франция может заморозить въезд иностранцев на ближайшие 3 года

Франция близка к объявлению масштабного моратория на иммиграцию. С инициативой полностью заморозить въезд иностранцев на ближайшие 3 года выступает министр юстиции Жеральд Дарманен.

По мнению главы ведомства, нынешняя миграционная модель исчерпала себя, а страна больше не справляется с интеграцией приезжих. Политик настаивает на внедрении жестких квот и временном ограничении выдачи видов на жительство. В частности, предлагается лишить работающих мигрантов права на воссоединение семьи.

Поскольку действующее законодательство Пятой республики блокирует подобные ограничения, министр юстиции призывает изменить Конституцию Франции и вынести вопрос на референдум.

