"Героический народ не сдастся" - эксперт Лидовский исключил капитуляцию Кубы перед США

"Кубинское правительство делает все, что в его силах для того, чтобы преодолеть энергетический кризис. Как говорят специалисты, учитывая то положение, в котором сейчас оказалась Куба, кубинские специалисты электросети делают практически невозможное. Здесь есть 2 фактора: 1 фактор - это, конечно, поставки нефти, которые были прекращены из Венесуэлы, что было основным. И из Ирана тоже по понятным причинам, а Мексике было просто запрещено поставлять нефть. Поэтому она сейчас обходится только гуманитарными поставками. 2 фактор, помимо нефти, это, конечно же, изношенность всех основных энергетических систем. Эта изношенность стала следствием преступной экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, которая длится уже десятки лет. Вы знаете, я не верю в то, что Куба пойдет на попятную перед США, сама заменит руководителя, например, на американского. Или сама примет проамериканскую позицию. Куба - это героический народ, который очень много времени выживает под этим давлением. И очень большая цена уже заплачена за собственную свободу. Сдаться сейчас означало бы, конечно, поражение для всего кубинского народа".