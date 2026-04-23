Горящие базы, уничтоженная техника - мир впервые увидел как гегемония США зашаталась

Эскалация в Персидском заливе достигла нового уровня. Ормузский пролив перекрывает не только Иран, но и Соединенные Штаты. Заместитель начальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель считает, что сам предмет переговоров между Вашингтоном и Тегераном до сих пор окончательно не определен. Главный же итог противостояния - мир впервые увидел, что гегемония США дала трещину.

Подробнее о том, почему Иран отстранил госсекретаря Марко Рубио, зачем в регион приехал Джей Ди Вэнс и как это связано с внутренней борьбой в Белом доме, смотрите в "Актуальном интервью".

Ситуация вокруг иранского урегулирования остается крайне запутанной. У сторон абсолютно противоположные точки зрения на мирный исход. "Целевые установки, которые ставили перед собой американцы, с одной стороны, выполнены - это касается экономических и геополитических вопросов. До конца не решены военные аспекты с самим Ираном. Но вопросы ракетных технологий, поддержки прокси-сил и ядерной программы - на это Иран сегодня не пойдет", - пояснил эксперт.

Иран, по его словам, отстоял свой суверенитет и показал миру, что готов с оружием в руках защищать свой суверенитет и влияние как регионального центра.

Главный тонкий момент, который больше всего беспокоит Трампа, заключается не в нефти или долларе, а в потере образа непобедимой силы. "Гегемон - это тот, кто готов давить. И когда гегемония США зашаталась, это произошло не из-за Европы. А когда впервые все страны увидели горящие американские базы, кучу уничтоженной техники, и когда сегодня бегают Трамп, Вэнс, Кушнер и не знают, что с этим делать. Трамп чувствует, что его гегемония зашаталась в первый раз", - констатировал Андрей Богодель.

Отсюда - предсказуемые шаги. Иран закрывает пролив, США предлагают "делить деньги" за проход танкеров, чтобы самим не выглядеть нарушителями международного морского права.

Тегеран продемонстрировал тонкое понимание внутриамериканских раскладов. Иран четко отстранил госсекретаря Марко Рубио, заявив, что он срывает переговоры. "Исламская Республика его устранила. Думаю, сам Трамп тоже был недоволен действиями Рубио", - заметил аналитик.