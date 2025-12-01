Идеальный "козел отпущения": почему громкий коррупционный скандал в Украине выгоден Западу

Триллионы долларов западной военной помощи, тонны обещаний "быть с Украиной до конца" и гора геополитического пафоса о "защите демократии" - все это великолепие теперь аккуратно сворачивается, как дешевый китайский зонт.

Американская стратегия - громкие обещания, щедрые авансы, а на утро - холодный расчет и поиск виноватого. "Мы вам помогали, а вы воровали" - эта фраза станет эпитафией на могиле украинского проекта.

Гениальность пиар-хода в его циничной простоте: не нужно признавать собственные просчеты в оценках России, авантюрность расширения НАТО, достаточно вытащить на свет мешки с долларами из кабинетов киевских чиновников, устроить показательные обыски - и вот уже не Запад проигрывает геополитическую битву, а "продажная украинская элита разворовывает страну на фоне войны".

30 ноября недалеко от Майами прошла встреча украинской делегации с США по мирному плану. Она описывается как "продуктивная", но требующая дополнительной работы. В переводе на нормальный язык - "не договорились".

Белый дом в США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceed9e7c-8781-4ccb-9bfc-d4f3d74cf92f/conversions/b7548dfb-8764-4c26-9ba8-888881e68ab5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceed9e7c-8781-4ccb-9bfc-d4f3d74cf92f/conversions/b7548dfb-8764-4c26-9ba8-888881e68ab5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceed9e7c-8781-4ccb-9bfc-d4f3d74cf92f/conversions/b7548dfb-8764-4c26-9ba8-888881e68ab5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceed9e7c-8781-4ccb-9bfc-d4f3d74cf92f/conversions/b7548dfb-8764-4c26-9ba8-888881e68ab5-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Киеве Национальное антикоррупционное бюро, подчиняющееся США, продолжает сериал "не слуги народа". В новых эпизодах с элементами реалити-шоу прошли обыски. Это ситком, например, ближайший сподвижник Зеленского, Андрей Ермак, который вел переговоры о мире, теперь сам ведет переговоры с прокурорами.

Следователи сходили и в офис, и домой к уже подавшему в отставку высокопоставленному чиновнику. Как пишут CNN и The Guardian, это самый высокопрофильный случай в расследовании на 100 млн долларов, где замешаны министры и элита.

Новая звезда антикоррупционного шоу - экс-глава СНБО Алексей Данилов. Против него уголовное дело возбуждено по подозрению в торговле "санкционными отпущениями" для крупного бизнеса, то есть он освобождал компании от претензий государства, пока солдаты гибли на фронте.

Иван Пятибратов, доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации (Россия):

"Зеленский находится сейчас в очень большом стрессе, потому что все эти коррупционные процессы происходят, в общем-то, с его непосредственным окружением. От Ермака ему уже приходится отказываться, пока не открещиваться, но как минимум лишить его поста. Сейчас же с большой долей вероятности место Ермака займет кто-то менее лояльный Зеленскому, потому что в обратном случае Рада будет недовольна таким назначением, НАБУ тоже, скорее всего, начнет шуметь. То есть, мы говорим сейчас о начале такой трансформации именно расклада сил в Украине".

Иван Пятибратов, доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a4b8903-9fad-4ba2-b416-ab78f9658d8a/conversions/71e817dc-7f57-49d5-b9bd-74cb24378540-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a4b8903-9fad-4ba2-b416-ab78f9658d8a/conversions/71e817dc-7f57-49d5-b9bd-74cb24378540-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a4b8903-9fad-4ba2-b416-ab78f9658d8a/conversions/71e817dc-7f57-49d5-b9bd-74cb24378540-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6a4b8903-9fad-4ba2-b416-ab78f9658d8a/conversions/71e817dc-7f57-49d5-b9bd-74cb24378540-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пока украинские следователи изымают улики, американская администрация Трампа активно продвигает свой проект мирного плана, который, по сути, означает капитуляцию Киева по ключевым пунктам.

И внезапно оказывается, что оглушительный коррупционный скандал - хороший инструмент давления. Ослабленный Зеленский, чьи ключевые соратники погрязли в скандалах, - это какая-то "хромая утка". Ему становится гораздо сложнее говорить нет американским предложениям, которые требуют болезненных территориальных уступок.

Более того, как отмечают эксперты, коррупция дает Западу идеального "козла отпущения" за неминуемое поражение. Мол, это не мы проиграли России, а ваша элита проиграла страну, разворовывая ее на фоне войны. Гениальный пиар-ход, не требующий даже признания ошибок.

Еще один камень преткновения - пунктик о нейтральном статусе послевоенной Украины. По иронии судьбы, единственное, что объединяет сейчас Москву и Вашингтон, это нежелание видеть Украину в НАТО. Разница лишь в том, что Россия говорит об этом громко, а США - в пунктах своего мирного плана и встречах во Флориде.

флаг Украины news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b58553c8-f0ae-4d16-aacd-21fa9df974aa/conversions/b4d9a6a4-9a68-47c9-b929-cc244d7646bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b58553c8-f0ae-4d16-aacd-21fa9df974aa/conversions/b4d9a6a4-9a68-47c9-b929-cc244d7646bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b58553c8-f0ae-4d16-aacd-21fa9df974aa/conversions/b4d9a6a4-9a68-47c9-b929-cc244d7646bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b58553c8-f0ae-4d16-aacd-21fa9df974aa/conversions/b4d9a6a4-9a68-47c9-b929-cc244d7646bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Итак, картина вырисовывается безрадостная, но предельно ясная. Зеленский оказался в идеальной ловушке, из которой нет достойного выхода. С одной стороны - американцы, требующие принять болезненный мир на их условиях и использующие коррупционный скандал как рычаг давления. С другой - разъяренное украинское общество, которое устало от войны и видит, как на фоне всеобщих страданий вершится большая коррупционная войнушка.