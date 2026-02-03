3.73 BYN
Илон Маск: Ощущение, что гражданская война в США уже идет
Автор:Редакция news.by
Илон Маск, обсуждая американскую внутреннюю политику, заявил, что события в стране являются фактически полноценной гражданской войной. Речь идет о противостоянии, что спровоцировала антимиграционная кампания Трампа. В войне этой уже есть жертвы: два активиста были застрелены федеральными агентами в Миннеаполисе.
В конфликте появилась своя линия фронта. В десятках городов протестующие ежедневно осаждают офисы ICE - агентства, которое занято отловом и высылкой нелегалов. Наконец, призывы начать резню звучат с обеих сторон. Самым громким стало выступление известного актера Джанкарло Эспозито, который предложил убить 50 млн человек, но завоевать свободу.