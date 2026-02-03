Илон Маск: Ощущение, что гражданская война в США уже идет

Илон Маск, обсуждая американскую внутреннюю политику, заявил, что события в стране являются фактически полноценной гражданской войной. Речь идет о противостоянии, что спровоцировала антимиграционная кампания Трампа. В войне этой уже есть жертвы: два активиста были застрелены федеральными агентами в Миннеаполисе.



