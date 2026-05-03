Ирак начал экспорт нефти через Сирию

Ирак предпринимает меры в условиях блокады Ормузского пролива. Багдад начал экспортировать нефть через Сирию. 70 грузовиков с цистернами направились в сирийский порт Банияс, расположенный на берегу Средиземного моря.

Конвой прошел через пограничный переход Аль-Арабия, который открылся в прошлом месяце после более чем десятилетнего закрытия. Данный маршрут менее эффективен и дороже, чем экспорт через пролив, однако сейчас это стало возможностью обойти блокаду, которая сохраняется в Ормузе.

