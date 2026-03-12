Иранский фактор ломает рынок: США снимают санкции с нефти РФ

США потеряли в Ираке сразу 2 самолета-заправщика: Пентагон отрицает тот факт, что они были уничтожены вражеским огнем. Иранская сторона утверждает, что как минимум одна машина сбита: экипаж из 6 человек, вероятно, погиб. Второму поврежденному самолету удалось совершить посадку.

Нанесен также удар по французской базе, расположенной в иракском Махмуре: здесь ранены шестеро военных, один из которых позже скончался. Иранцы атаковали ночью посольство США в Ираке и расположенную поблизости военную базу. Один из американских истребителей упал в воду при посадке на авианосец.

Кроме того, на авианосце "Джеральд Форд" случился пожар с неизвестными последствиями. Масштаб потерь, которые понесли американцы в ходе этой войны, скрывается. Тем не менее стало известно, что 12 марта в Германию отправился очередной самолет с ранеными.

Иранцы продолжают атаковать также цели в Израиле: о результатах этих ударов из-за жесткой военной цензуры судить сложно.

В свою очередь, коалиция продолжает бомбардировки иранской территории: систематически уничтожаются военные объекты КСИР.