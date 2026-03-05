Италия сыграет ключевую роль в восстановлении Украины

"Мелони подтвердила солидарность Италии с украинским народом, заверив, что Италия будет играть ведущую роль в процессе восстановления Украины" , - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте итальянского правительства.

13 февраля ТАСС со ссылкой на данные украинского Минобороны сообщил, что Италия по итогам заседания контактной группы по Украине в Брюсселе не дала обязательств оказывать военную помощь Украине в 2026 году. Рим не стал анонсировать ни конкретные пакеты помощи, ни взносы на программу закупок американских вооружений PURL.