Италия сыграет ключевую роль в восстановлении Украины
Автор:Редакция news.by
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора заверила Владимира Зеленского в ключевой роли Италии в послевоенном восстановлении Украины, пишет ТАСС.
"Мелони подтвердила солидарность Италии с украинским народом, заверив, что Италия будет играть ведущую роль в процессе восстановления Украины", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте итальянского правительства.
13 февраля ТАСС со ссылкой на данные украинского Минобороны сообщил, что Италия по итогам заседания контактной группы по Украине в Брюсселе не дала обязательств оказывать военную помощь Украине в 2026 году. Рим не стал анонсировать ни конкретные пакеты помощи, ни взносы на программу закупок американских вооружений PURL.