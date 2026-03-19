Израиль ударил по крупнейшему в мире иранскому газовому месторождению "Южный Парс"
Автор:Редакция news.by
Правительства арабских стран пришли в ярость из-за удара Израиля по иранскому газовому месторождению "Южный Парс", сообщает The Wall Street Journal.
Тегеран отвечает и бьет по нефтяным объектам. Он дважды атаковал предприятия в Катаре - удары могут привести к росту цен на СПГ на 50 %.
Остановлены работы на крупнейшем комплексе по переработке природного газа в Абу-Даби. Атакован саудовский порт Янбу, в ОАЭ сообщили об инцидентах на газовых и нефтяных объектах.
Стороны конфликта продолжают обмениваться ударами. Иран заявил о начале 64-й волны ударов против Израиля. ЦАХАЛ, в свою очередь, атаковал центр управления беспилотниками КСИР.