Карл III заявил о намерениях Лондона продолжить активно спонсировать и снабжать оружием Киев

Лондон берет курс на милитаризацию. Правительство планирует существенно увеличить расходы на оборону, заявил король Карл III. Также британские власти намерены укрепить роль НАТО и наладить более тесные отношения с европейскими партнерами.



В выступлении король также затронул украинский конфликт. Он заявил о намерениях Лондона продолжить активно спонсировать и снабжать оружием Киев.