Хантер Байден назвал Украину змеиным логовом с запредельным уровнем коррупции

Неожиданное откровение прозвучало от Хантера Байдена - сына экс-президента США Джо Байдена. Он назвал Украину змеиным логовом с запредельным уровнем коррупции. Обвинение прозвучало в интервью "Нью-Йорк пост".

Ирония в том, что Хантер сам замешан в коррупционных скандалах в Украине. В 2014-м он вошел в совет директоров украинской газовой компании "Бурисма", не имея никакого опыта в сфере энергетики, и получал около 1 млн долларов в год.