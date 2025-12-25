3.71 BYN
Хантер Байден назвал Украину змеиным логовом с запредельным уровнем коррупции
Неожиданное откровение прозвучало от Хантера Байдена - сына экс-президента США Джо Байдена. Он назвал Украину змеиным логовом с запредельным уровнем коррупции. Обвинение прозвучало в интервью "Нью-Йорк пост".
Ирония в том, что Хантер сам замешан в коррупционных скандалах в Украине. В 2014-м он вошел в совет директоров украинской газовой компании "Бурисма", не имея никакого опыта в сфере энергетики, и получал около 1 млн долларов в год.
Еще в 2019 году администрация Трампа призывала Зеленского открыть уголовное дело по этому поводу, что вызвало попытку импичмента Трампа. Теперь Хантер Байден называет свою работу в "Бурисма" ошибкой. По его словам, он был "крайне наивен", недооценивал масштаб коррупции и лишь позже осознал, в какую политическую ловушку попал.