"Коалиция желающих" подписала декларацию о развертывании многонациональных сил в Украине

Декларацию о развертывании многонациональных сил в Украине подписали Украина, Франция и Великобритания по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже.

Документ предусматривает создание военных баз Британии и Франции на территории Украины после прекращения огня, а также долгосрочные пакеты военной помощи. К слову, Вашингтон подписывать декларацию отказался.

Макрон заявил, что контроль за соблюдением режима тишины будут обеспечивать США, а численность украинской армии сохранится на уровне 700 тыс.

Новые базы станут гарантом стабильности и безопасности, заявил премьер Великобритании Стармер.

В свою очередь, канцлер Германии Мерц добавил: Берлин готов взять на себя ответственность за безопасность Украины и Европы в целом.

По словам Туска, конкретные гарантии пока остаются в стадии "черновиков", но Польша станет ведущей страной в сфере логистики.