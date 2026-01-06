3.67 BYN
"Коалиция желающих" подписала декларацию о развертывании многонациональных сил в Украине
Декларацию о развертывании многонациональных сил в Украине подписали Украина, Франция и Великобритания по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже.
Документ предусматривает создание военных баз Британии и Франции на территории Украины после прекращения огня, а также долгосрочные пакеты военной помощи. К слову, Вашингтон подписывать декларацию отказался.
Макрон заявил, что контроль за соблюдением режима тишины будут обеспечивать США, а численность украинской армии сохранится на уровне 700 тыс.
Новые базы станут гарантом стабильности и безопасности, заявил премьер Великобритании Стармер.
В свою очередь, канцлер Германии Мерц добавил: Берлин готов взять на себя ответственность за безопасность Украины и Европы в целом.
По словам Туска, конкретные гарантии пока остаются в стадии "черновиков", но Польша станет ведущей страной в сфере логистики.
В декларации также говорится о поставках оружия, финансировании закупок и помощи в строительстве фортификационных сооружений. Однако, как отмечает Le Figaro, внутри коалиции остается множество разногласий по вопросу масштабов и формата помощи Киеву.